Прокуратура назвала забор и мины на финской границе защитой от диких животных. За забором находится дача генерала ФСБ

Навальный
15:06, 12 января 2017
Надежный источник

Дача генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козика, расположенная неподалеку от российско-финской границы, находится на землях сельскохозяйственного значения, а не в зоне инженерно-технических сооружений. Об этом говорится в ответе Главной военной прокуратуры на жалобу Фонда борьбы с коррупцией.

В ответе отмечается, что забор с контрольно-следовой полосой, за которым находится участок, используется не «в качестве инженерно-технического сооружения», а «для воспрепятствования выхода диких животных» на дороги к населенным пунктам.

«Решение о переводе земель в указанную категорию принято правительством Ленинградской области», — заявили в прокуратуре. Для проверки законности этого решения копия жалобы ФБК была направлена областному прокурору, сообщили в ведомстве.

В октябре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что в зоне инженерно-технических сооружений на границе России и Финляндии находится дача генерал-полковника пограничной службы ФСБ Николая Козика. В ФБК отметили, что эти территории изъяты из оборота и там запрещено находиться.
Дача генерала Козика расположена за забором с контрольно-следовой полосой; у забора стоят таблички, предупреждающие о минах. Согласно публичной кадастровой карте, участок Козика и несколько соседних находятся в частной собственности и предназначены для ведения дачного хозяйства.
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