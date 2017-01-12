Прокуратура назвала забор и мины на финской границе защитой от диких животных. За забором находится дача генерала ФСБ

Дача генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козика, расположенная неподалеку от российско-финской границы, находится на землях сельскохозяйственного значения, а не в зоне инженерно-технических сооружений. Об этом говорится в ответе Главной военной прокуратуры на жалобу Фонда борьбы с коррупцией.

В ответе отмечается, что забор с контрольно-следовой полосой, за которым находится участок, используется не «в качестве инженерно-технического сооружения», а «для воспрепятствования выхода диких животных» на дороги к населенным пунктам.

«Решение о переводе земель в указанную категорию принято правительством Ленинградской области», — заявили в прокуратуре. Для проверки законности этого решения копия жалобы ФБК была направлена областному прокурору, сообщили в ведомстве.