Осужденную за репост видео с издевательствами над ребенком посадили в карцер
Воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную за репост видеозаписи с издевательствами над обнаженным ребенком, отправили в карцер на 15 суток. Об этом сообщил ее муж Андрей Мясников.
«Наказание максимально строгое. Причины неизвестны. Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привел к результату и ответные меры будут», — написал Мясников в фейсбуке.
Евгения Чудновец осуждена по статье о распространении детской порнографии. Ее приговорили к полугоду колонии, апелляционная инстанция снизила срок до пяти месяцев. При этом сторона обвинения просила не отправлять Чудновец в колонию, а приговорить ее к исправительным работам.
На ролике, который Чудновец разместила в соцсети «ВКонтакте», снято, как воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. Публикация этой записи помогла привлечь к суду воспитателя и вожатого лагеря — они получили тюремные сроки.