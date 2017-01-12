Осужденную за репост видео с издевательствами над ребенком посадили в карцер

Воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную за репост видеозаписи с издевательствами над обнаженным ребенком, отправили в карцер на 15 суток. Об этом сообщил ее муж Андрей Мясников.

«Наказание максимально строгое. Причины неизвестны. Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привел к результату и ответные меры будут», — написал Мясников в фейсбуке.