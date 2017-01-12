Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку

Кандидат на пост министра обороны США генерал Джеймс Мэттис назвал Россию в числе угроз, которые представляют наибольшую опасность для мирового порядка со времен Второй мировой войны. Другими угрозами генерал считает Китай и террористические организации.

Gen. Mattis: World order under biggest attack since WWII from Russia, terrorist groups, and w/ what China's doing in the South China Sea. pic.twitter.com/1Ij5qzSB6d — Fox News (@FoxNews) January 12, 2017

По словам Мэттиса, президент России Владимир Путин стремится расколоть НАТО. При этом генерал отметил ключевую значимость альянса для обеспечения безопасности США. «История дает ясный урок: страны с сильными союзниками процветают, а те, у кого таких союзников нет, — гибнут», — заявил кандидат на пост главы Пентагона.

По словам Мэттиса, США следует взаимодействовать с Россией, как они взаимодействовали даже во время Холодной войны. Вместе с тем, заявил генерал, США должны противостоять России в тех областях, где сотрудничество невозможно, и защищаться от России, если она будет действовать против американских интересов.

Кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео также назвал Россию угрозой и отметил, что она агрессивно действует на Украине. Помпео добавил, что считает обоснованными сведения о причастности России к хакерским атакам в США.