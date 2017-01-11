Кандидат на пост государственного секретаря США Рекс Тиллерсон выступил на слушаниях в Сенате. Значительная часть вопросов сенаторов относилась к России. Тиллерсон возглавлял нефтяную компанию ExxonMobil, вел дела в РФ и даже награжден Орденом дружбы. «Медуза» максимально коротко пересказывает, что услышали сенаторы от человека, который при президенте Дональде Трампе будет отвечать за внешнюю политику США.

Мы никогда не будем друзьями с Россией, поскольку она не разделяет наши ценности. Но Россия может быть не врагом, а хотя бы недружественным противником.

Владимир Путин хочет поднять влияние России до уровня СССР. Россия доказывает, что с ней должны считаться, поскольку у нее есть ядерное оружие… НАТО не без причин обеспокоена ее возрождением. Вопрос такой: хотим ли мы, чтобы дела пошли еще хуже — или Россия заслуживает другого отношения?

Доклад об атаках российских хакеров во время президентской кампании в США тревожен. Но я пока не ознакомился с его засекреченной частью.

Владимир Путин — военный преступник? Я бы не стал использовать этот термин. Это очень серьезные обвинения, я бы хотел иметь больше информации.

Владимир Путин может стоять за убийствами россиян, критиковавших власть? Есть засекреченная информация, с которой я еще не ознакомился.

Юридически у России есть право на Крым? Нет.