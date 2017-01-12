Доклад о «российском компромате» на Трампа подготовил бывший разведчик MI6 в Москве

Автором опубликованного 11 января доклада о том, что российские спецслужбы якобы собирали компромат на избранного президента США Дональда Трампа, был бывший британский разведчик Кристофер Стил. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают телеканал NBC и The Wall Street Journal.

Стил вместе с Кристофером Берроузом в 2009 году основали компанию Orbis Business Intelligence. В беседе с WSJ Берроуз отказался подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Orbis подготовила доклад. Сам Стил, по заявлениям соседей, несколько дней не появлялся дома.

По информации NBC, в 1990 году Стил работал в Москве по заданию британской внешней разведки MI6. Как отмечает Forbes, формально должность Стила в британском посольстве в Москве называлась «Второй секретарь (архивная служба)». После этого он служил в МИД Великобритании и в посольстве в Париже.

Источники в американской разведке также рассказали NBC, что, вопреки сообщениям CNN, Трампу не было известно о существовании доклада. Представители разведки действительно подготовили отчет о непроверенной информации в документе, но решили не сообщать об этом избранному президенту.

Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер 11 января в разговоре с Трампом подчеркнул, что американские спецслужбы не имели никакого отношения к подготовке доклада.