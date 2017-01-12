Amazon пообещал создать в США сто тысяч рабочих мест

Компания Amazon объявила о планах создать в США к середине 2018 года сто тысяч новых рабочих мест.

Речь идет, в частности, о вакансиях в новых центрах исполнения заказов, которые компания планирует открыть во многих штатах.

Сейчас в компании работают более 180 тысяч сотрудников, сообщили в Amazon. 150 тысяч рабочих мест были созданы в период с 2011 года.

Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил журналистам, что тот «сыграл роль в решении Amazon». По его словам, заявление было сделано после того, как Трамп призвал руководителей технологических компаний «сохранять рабочие места и производство» на территории США.