Адвокатская палата проверит действия защитника Оксаны Севастиди. Ее осудили за SMS о военной технике в Сочи
Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство в отношении Руслана Зурнаджяна, защищавшего жительницу Сочи Оксану Севастиди, которую суд приговорил к семи годам заключения за госизмену.
Об этом говорится в ответе региональной адвокатской палаты на запрос, направленный Общероссийским общественным движением «За права человека», возглавляемым Львом Пономаревым.
Заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты, на котором будет рассмотрено дело Зурнаджяна, назначено на 26 января.
Оксана Севастиди в интервью «Медузе», опубликованном в начале декабря, рассказала, что адвокат Руслан Зурнаджян ни разу за полтора года не посетил ее в СИЗО, а после суда не подал апелляцию на приговор. Зурнаджян, подчеркнула Севастиди, был нанят ее родственниками, а не предоставлен государством.
Севастиди была признана виновной в госизмене за несколько SMS о военной технике в Сочи, которые она отправила приятелю в Грузию за несколько месяцев до конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Приговор был вынесен Севастиди в марте 2016 года. Однако широкую известность история жительницы Сочи получила после того, как о ней рассказал «Медузе» адвокат Иван Павлов, который теперь защищает Севастиди.
Павлов пытался добиться восстановлении срока обжалования приговора Севастиди, однако Краснодарский суд ему отказал. 11 января адвокат сообщил РИА Новости, что в ближайшее время дело о продлении срока апелляции для его подзащитной должно быть передано на рассмотрение в Верховный суд.
На ежегодной пресс-конференции, прошедшей в декабре, президент России Владимир Путин назвал «достаточно жестким» приговор Оксане Севастиди и пообещал разобраться в деле.