Адвокатская палата проверит действия защитника Оксаны Севастиди. Ее осудили за SMS о военной технике в Сочи

Заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты, на котором будет рассмотрено дело Зурнаджяна, назначено на 26 января.

Об этом говорится в ответе региональной адвокатской палаты на запрос, направленный Общероссийским общественным движением «За права человека», возглавляемым Львом Пономаревым.

Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство в отношении Руслана Зурнаджяна, защищавшего жительницу Сочи Оксану Севастиди, которую суд приговорил к семи годам заключения за госизмену.

Оксана Севастиди в интервью «Медузе», опубликованном в начале декабря, рассказала, что адвокат Руслан Зурнаджян ни разу за полтора года не посетил ее в СИЗО, а после суда не подал апелляцию на приговор. Зурнаджян, подчеркнула Севастиди, был нанят ее родственниками, а не предоставлен государством.

Севастиди была признана виновной в госизмене за несколько SMS о военной технике в Сочи, которые она отправила приятелю в Грузию за несколько месяцев до конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Приговор был вынесен Севастиди в марте 2016 года. Однако широкую известность история жительницы Сочи получила после того, как о ней рассказал «Медузе» адвокат Иван Павлов, который теперь защищает Севастиди.

Павлов пытался добиться восстановлении срока обжалования приговора Севастиди, однако Краснодарский суд ему отказал. 11 января адвокат сообщил РИА Новости , что в ближайшее время дело о продлении срока апелляции для его подзащитной должно быть передано на рассмотрение в Верховный суд.

На ежегодной пресс-конференции, прошедшей в декабре, президент России Владимир Путин назвал «достаточно жестким» приговор Оксане Севастиди и пообещал разобраться в деле.