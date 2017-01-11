В Ярославской области на день запретили аборты в память о вифлеемских младенцах

В Ярославской области по инциативе Русской православной церкви, поддержанной региональными властями, на день отказались от проведения аборотов в государственных медицинских учреждениях.

Акция, сообщила пресс-служба Ярославской митрополии, проводится 11 января в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося богомладенца».

В рамках акции, добавили представители митрополии, в государственных медучреждениях также запланировано проведение мероприятий «по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства».

Ярославская митрополия выразила надежду на то, что к акции, проводимой в 2017 году впервые, также присоединятся и частные клиники, работающие в регионе.