В Ярославской области на день запретили аборты в память о вифлеемских младенцах

Интерфакс
11:22, 11 января 2017
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В Ярославской области по инциативе Русской православной церкви, поддержанной региональными властями, на день отказались от проведения аборотов в государственных медицинских учреждениях.

Акция, сообщила пресс-служба Ярославской митрополии, проводится 11 января в память о «вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося богомладенца».

В рамках акции, добавили представители митрополии, в государственных медучреждениях также запланировано проведение мероприятий «по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства».

Ярославская митрополия выразила надежду на то, что к акции, проводимой в 2017 году впервые, также присоединятся и частные клиники, работающие в регионе.

В конце сентября 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл подписал обращение с требованием запрета абортов в России. Этот документ составили активисты движений «За жизнь» и «Православные добровольцы». Пресс-секретарь патриарха позднее заявил, что позиция церкви заключается не в запрете абортов, а в их исключении из системы обязательного медицинского страхования.
Против абортов также высказалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что исключение абортов из системы ОМС ставит под угрозу здоровье женщин. Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева указала, что запрет абортов или исключение их из ОМС приведет к росту бедности в стране.

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