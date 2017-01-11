По делу о «Боярышнике» задержан начальник участковых отдела полиции Иркутска
Следственный комитет задержал начальника участковых уполномоченных отдела полиции № 4 Иркутска Дениса Черемисина. Его подозревают в халатности, так как подчиненные Черемисина допустили продажу спиртосодержащей жидкости «Боярышник» на основе метанола.
В СК добавили, что в ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения Черемисину.
Всего в рамках дела о массовом отравлении «Боярышником» задержаны 23 человека, из которых 8 арестованы. Основное уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении и продаже товаров, не отвечающих требования безопасности.
Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела была отстранена от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. Ее обвиняют в том, что она не расторгла договор аренды с владельцами торговых точек, где продавали «Боярышник».
Массовое отравление «Боярышником» произошло в Иркутске в декабре 2016 года. В больницы попали 123 человека, 77 из них погибли.
После происшествия российское правительство запретило продажу непищевой спиртосодержащей продукции крепость выше 25 градусов.