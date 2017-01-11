По делу о «Боярышнике» задержан начальник участковых отдела полиции Иркутска

Следственный комитет задержал начальника участковых уполномоченных отдела полиции № 4 Иркутска Дениса Черемисина. Его подозревают в халатности, так как подчиненные Черемисина допустили продажу спиртосодержащей жидкости «Боярышник» на основе метанола.

В СК добавили, что в ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения Черемисину.

Всего в рамках дела о массовом отравлении «Боярышником» задержаны 23 человека, из которых 8 арестованы. Основное уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении и продаже товаров, не отвечающих требования безопасности.