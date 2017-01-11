Комитет Госдумы одобрил законопроект об ограничениях для видеосервисов
Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в видеосервисах, сообщает РБК.
Замминистра связи Алексей Волин, выступая на заседании комитета, заявил, что законопроект «не так страшен, как его пытаются изобразить его критики».
«Для серьезного инвестора, который ответственно работает на рынке, закон никакой угрозы не несет», сказал он, особо подчеркнув, что он никак не ограничивает «YouTube и социальные сети».
Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 13 января.
Глава думского комитета Леонид Левин отметил, что к закону есть ряд замечаний по согласованию его положений с действующим законодательством и уточнения терминов. «Но это все замечания рабочие. Комитет принял решение поддержать закон в первом чтении и дальше его дорабатывать», — сказал он.