Суд арестовал подозреваемых в стрельбе из автомата в Москве

РАПСИ
14:54, 10 января 2017
Надежный источник

Тверской суд Москвы арестовал до 6 марта Омара Омарова и Ислама Муртазалиева, подозреваемых в стрельбе из автомата в Москве на новогодних праздниках. Они проходят по делу о хулиганстве, возбужденном после публикации в интернете видеозаписи инцидента.

На заседании Омар Омаров заявил, что не считает себя преступником и не собирается скрываться от следствия.

Ислам Мурталазиев, в свою очередь, заявил, что «никакого преступления не совершал», а «только снимал на видео», передает РАПСИ. В ходе заседания выяснилось, что он был ранее судим и приговорен к условному сроку.

Из материалов дела следует, что автомат, из которого были произведены выстрелы, относится к списанному заводскому огнестрельному оружию, предназначенному для образовательных и коллекционных целей. По словам защитника Омарова, данный автомат является муляжом.

РАПСИ
Видео со стрельбой в воздух в Москве появилось в интернете в начале января. На записи изображены трое мужчин, один из которых держит в руках автомат и четыре раза стреляет в воздух. Стрелявший говорит, что находится в «центре города», однако, по информации «Лайфа», инцидент произошел на окраине Москвы на улице летчика Бабушкина.
6 января полиция задержала первого подозреваемого по делу, это был Омар Омаров. Он заявил, что хотел «поддержать» веселье в Новый год, поскольку вокруг «все взрывали салюты». Автомат, по словам задержанного, был охолощенной «игрушкой».
Стрельба из автомата в центре Москвы 2017
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