Суд арестовал подозреваемых в стрельбе из автомата в Москве

Тверской суд Москвы арестовал до 6 марта Омара Омарова и Ислама Муртазалиева, подозреваемых в стрельбе из автомата в Москве на новогодних праздниках. Они проходят по делу о хулиганстве, возбужденном после публикации в интернете видеозаписи инцидента.

На заседании Омар Омаров заявил, что не считает себя преступником и не собирается скрываться от следствия.

Ислам Мурталазиев, в свою очередь, заявил, что «никакого преступления не совершал», а «только снимал на видео», передает РАПСИ. В ходе заседания выяснилось, что он был ранее судим и приговорен к условному сроку.