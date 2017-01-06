Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из автомата в Москве

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автоматического оружия. Видеозапись инцидента появилась в интернете 5 января.

Согласно сообщению полиции, задержанный — уроженец Махачкалы 1988 года рождения, приехавший в Москву на заработки.

«В настоящее время материалы [проверки] направлены в следственные органы», — заявили в МВД.