Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из автомата в Москве

Интерфакс
15:11, 6 января 2017
Надежный источник

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автоматического оружия. Видеозапись инцидента появилась в интернете 5 января.

Согласно сообщению полиции, задержанный — уроженец Махачкалы 1988 года рождения, приехавший в Москву на заработки.

«В настоящее время материалы [проверки] направлены в следственные органы», — заявили в МВД.

На видео изображены трое мужчин, один из которых держит в руках автомат и четыре раза стреляет в воздух. После выстрелов на записи слышны крики прохожих. Стрелявший говорит, что находится в «центре города», однако, по информации «Лайфа», инцидент произошел на окраине Москвы на улице летчика Бабушкина в период с 29 декабря по 1 января.
Стрельба из автомата в центре Москвы 2017
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