Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из автомата в Москве
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автоматического оружия. Видеозапись инцидента появилась в интернете 5 января.
Согласно сообщению полиции, задержанный — уроженец Махачкалы 1988 года рождения, приехавший в Москву на заработки.
«В настоящее время материалы [проверки] направлены в следственные органы», — заявили в МВД.
На видео изображены трое мужчин, один из которых держит в руках автомат и четыре раза стреляет в воздух. После выстрелов на записи слышны крики прохожих. Стрелявший говорит, что находится в «центре города», однако, по информации «Лайфа», инцидент произошел на окраине Москвы на улице летчика Бабушкина в период с 29 декабря по 1 января.