СК: показания против Улюкаева дали его подчиненные

Показания против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева дали его подчиненные, а также сотрудники Росимущества. Об этом на заседании Басманного суда по продлению домашнего ареста Улюкаеву заявил следователь Роман Нестеров.

Представитель СК добавил, что Улюкаев может надавить на свидетелей обвинения. Улюкаев не согласился с этим утверждением и попросил отпустить его под подписку о невыезде.

В суде Нестеров рассказал, что следствие располагает записью телефонных переговоров Улюкаева, для которой нужно провести фонографическую экспертизу. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил. Ранее СМИ сообщали, что в основу дела против бывшего министра легли его переговоры с главой одного из госбанков, во время которых Улюкаев жаловался на отсутствие денежной благодарности за свою работу.