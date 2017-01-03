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«Росбалт»: защита Улюкаева заявляет, что тот не знал о деньгах в полученных чемоданах

Росбалт
07:39, 3 января 2017
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Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в ходе суда будут настаивать, что чиновник не знал о содержимом чемоданов, в которых ему, как утверждает следствие, передали взятку. Об этом сообщает неназванный источник «Росбалта».

Собеседник агентства рассказал, что Улюкаев, по версии защиты, перед задержанием прибыл в офис «Роснефти» по личному приглашению главы компании Игоря Сечина. При этом сам Сечин с бывшим главой МЭР не встречался, переговоры провел один из топ-менеджеров нефтяной компании.

После этого сотрудник «Роснефти» передал Улюкаеву чемоданы, в которых, по мнению министра, могли быть материалы о сделке по покупке «Башнефти», изложил версию защиты источник «Росбалта».

Другой собеседних агентства в правоохранительных органах заявил, что процесс, скорее всего, будет проходить в закрытом режиме. Связано это, помимо прочего, с тем, что в основу дела легла прослушка разговора Улюкаева с главой одного из госбанков. В ходе беседы, как утверждается, министр жаловался, что он и его подчиненные не получили денежной благодарности за обоснование для покупки «Башнефти». Имя собеседника Улюкаева в материалах дела засекречено.

«В деле очень много материалов оперативной работы, прослушек, все они носят секретный характер, поэтому уже сейчас можно сказать, что слушания в суде будут проходит в закрытом режиме», — отметил источник агентства.

Росбалт
Ранее источник «Коммерсанта», близкий к ФСБ, рассказывал, что следы на руках Улюкаева, о которых отчитался Следственный комитет, появились потому, что спецсоставом обработали не только переданные купюры, но и ручку чемодана, в котором они находились.
Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении двух миллионов долларов за покровительство в сделке по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Суд отправил чиновника под домашний арест до 15 января 2017 года, после этого президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия».

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