Швейцарских школьниц-мусульманок обязали посещать совместные уроки плавания

Требование властей Швейцарии об обязательном посещении ученицами-мусульманками уроков плавания, в которых участвуют школьники обоих полов, не нарушает свободу вероисповедания. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев иск семьи мусульман к властям Швейцарии.

Швейцарские власти, настаивая на совместном посещении уроков плавания мальчиками и девочками, цитирует BBC News решение суда, добиваются полного исполнения школьной программы и успешной интеграции детей в общество.

В ЕСПЧ обратились родители двух учениц одной из школ в Базеле. В 2008 году девочки, которым в тот момент было семь и девять лет, по религиозным соображениям не посещали совместные с другими учениками уроки плавания, проводившиеся в их школе.

Чиновники по делам образования и семьи сочли, что религиозные запреты не являются уважительной причиной для пропуска уроков.

Родители школьниц-мусульманок в течение нескольких лет пыталась оспорить решение властей в различных судебных инстанциях Швейцарии. Однако все их иски были отклонены.