Россияне впервые стали меньше звонить в новогоднюю ночь

Российские сотовые операторы впервые в истории наблюдений зафиксировали сокращение голосового трафика в первые часы Нового года, пишут «Ведомости». Одновременно с этим вырос объем мобильного трафика в новогоднюю ночь.

Абоненты МТС в первый час Нового года говорили по мобильному телефону на 3,3 процента меньше, чем год назад. В компании отмечают, что такой спад наблюдается впервые. Годом ранее, к примеру, был зафиксирован рост на 25 процентов. Несмотря на падение показателей, голосовой трафик все равно в новогоднюю ночь в несколько раз превышает показатели обычного вечера в будни. В МТС отмечают, что в первый час Нового года резко вырос мобильный интернет-трафик — на 86 процентов до 170 терабайт.

«Вымпелком» (бренд «Билайн») также зафиксировал падение голосового трафика 31 декабря и 1 января, оно составило примерно 6 процентов. В первый час нагрузка на сеть лишь на 8,1 процент превысила наибольшую часовую нагрузку в обычный будний день, отмечают в компании. Снизилось и количество поздравительных SMS.

Абоненты «Мегафона», напротив, с вечера 31 декабря и до утра 1 января говорили на 20 процентов больше, чем в прошлую новогоднюю ночь.