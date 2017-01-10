Росгвардия предложила запретить продажу травматического оружия

Эксперты Росгвардии предложили запретить продажу населению так называемого травматического оружия, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах и правоохранительных органах.

Такое предложение, по данным собеседников издания, содержится в пакете поправок в законы об обороте оружия, подготовленном экспертами МВД, перешедшими на работу в Росгвардию.

Газета отмечает, что в результате применения травматического оружия в России за год гибнут десятки человек. Кроме того, указывает «РГ», такое оружие можно переделать в боевое.

В числе других нововведений, предлагаемых экспертами Росгвардии, сдача экзаменов при перерегистрации длинноствольного оружия. По действующим законам, повторно сдавать экзамены необходимо только при перерегистрации «травматики». Владельцам длинноствольного оружия при продлении разрешения достаточно предъявить медицинские справки.

Перерегистрацию оружия эксперты предлагают проводить не через пять лет, а через десять лет. Кроме того, авторы поправок предлагают в два раза увеличить количество длинноствольного оружия, разрешенного к хранению или использованию.