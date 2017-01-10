Объявлены номинанты на премию Британской академии кино

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) объявила список претендентов на свои награды.

Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», претендующий на победу в 11 категориях, включая «лучший фильм». Эмма Стоун и Райан Гослинг, сыгравшие главные роли в «Ла-Ла Ленде» выдвинуты на премию BAFTA как лучшая актриса и лучший актер.

«Под покровом ночи» режиссера Тома Форда и «Прибытие» Дэни Вильнева получили по девять номинаций каждый.

«Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана претендует на премию BAFTA в шести номинациях.

Имена обладателей премий BAFTA будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет в Лондоне 12 февраля.