Объявлены номинанты на премию Британской академии кино
Британская академия кино и телевидения (BAFTA) объявила список претендентов на свои награды.
Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», претендующий на победу в 11 категориях, включая «лучший фильм». Эмма Стоун и Райан Гослинг, сыгравшие главные роли в «Ла-Ла Ленде» выдвинуты на премию BAFTA как лучшая актриса и лучший актер.
«Под покровом ночи» режиссера Тома Форда и «Прибытие» Дэни Вильнева получили по девять номинаций каждый.
«Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана претендует на премию BAFTA в шести номинациях.
Имена обладателей премий BAFTA будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет в Лондоне 12 февраля.
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» 8 января получил семь наград «Золотой глобус», присуждаемых Голливудской ассоциации иностранной прессы. Ранее ни один из фильмов не завоевывал «Золотые глобусы» в стольких номинациях.
«Ла-Ла Ленд», который также был отмечен многочисленными наградами американских профессиональных киногильдий, считается одним из основных претендентов на «Оскар».
Премия BAFTA, считающаяся одной из самых престижных в англоязычной киноиндустрии, в 2017 году будет вручена в 70-й раз.