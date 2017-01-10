Объявлена дата выхода нового сезона «Твин Пикса»

Невинс также сообщил, что в сезоне будет 18 серий. Эпизоды будут выходить раз в неделю, однако третий и четвертый будут опубликованы на цифровой платформе Showtime сразу после премьеры.

Телеканал Showtime покажет первые две серии нового сезона сериала «Твин Пикс» 21 мая 2017 года. Об этом объявил президент канала Дэвид Невинс, передает Deadline.

Сериал «Твин Пикс» транслировался в 1990–1991 годы и со временем приобрел культовый статус. Вышли два сезона, в которых в общей сложности было 30 серий. Шоу стало культовым

В 2014 году было объявлено о съемках третьего сезона «Твин Пикса» по сценарию создателей оригинального сериала Дэвида Линча и Марка Фроста и в постановке Линча. Было известно, что сериал выйдет в 2017 году, однако точная дата не называлась.