Калифорниец, переделавший знак Hollywood в Hollyweed, сдался полиции

30-летний американский художник Закари Коул Фернандес пришел в полицию и признался, что именно он переделал надпись Hollywood в Лос-Анджелесе в Hollyweed.

Мужчину ненадолго задержали, а затем отпустили, он подозревается в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Его обязали 15 февраля 2017 года прийти в суд.

Фернандес объяснил, что решился на поступок после того, как узнал, что кто-то в 1970-х тоже переделывал Hollywood в Hollyweed. Он объяснил, что хотел вызвать дискуссию в обществе в связи с легализацией марихуаны. В интервью Vice он рассказал, что планировал акцию вместе с бывшей женой Сарой Ферн. Также он отметил, что продолжит подобный активизм.