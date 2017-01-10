Калифорниец, переделавший знак Hollywood в Hollyweed, сдался полиции

CBS
06:57, 10 января 2017
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30-летний американский художник Закари Коул Фернандес пришел в полицию и признался, что именно он переделал надпись Hollywood в Лос-Анджелесе в Hollyweed.

Мужчину ненадолго задержали, а затем отпустили, он подозревается в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Его обязали 15 февраля 2017 года прийти в суд.

Фернандес объяснил, что решился на поступок после того, как узнал, что кто-то в 1970-х тоже переделывал Hollywood в Hollyweed. Он объяснил, что хотел вызвать дискуссию в обществе в связи с легализацией марихуаны. В интервью Vice он рассказал, что планировал акцию вместе с бывшей женой Сарой Ферн. Также он отметил, что продолжит подобный активизм.

Дэвид Рю, представитель муниципалитета Лос-Анджелеса, где находится знак Hollywood, сказал, что такие розыгрыши «разбазаривают ресурсы наших служб по охране общественной безопасности, которым приходится и реагировать на последствие розыгрыша, и <…> предотвращать попытки повторить его» (англ. яз.).

CBS
Закари Фернандес утром 1 января пробрался на территорию в Лос-Анджелесе, где находится знаменитый знак Hollywood, и с помощью двух черных и двух белых полотен изменил его на Hollyweed. На одном из полотен был указан творческий псевдоним Фернандеса Jesus Hands.
В 1976 году житель Калифорнии Дэнни Файнгуд в рамках арт-проекта для колледжа переделал знак Hollywood в Hollyweed, чтобы таким образом отметить послабление антинаркотического законодательства в Калифорнии.
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