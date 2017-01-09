Обама: я недооценил влияние дезинформации и кибератак на наше общество
Президент США Барак Обама признал, что он недооценил влияние дезинформации и хакерских атак на открытое американское общество. Об этом он рассказал в интервью ABC News.
При этом Обама заметил, что, по его мнению, он трезво оценивал намерения российского президента Владимира Путина, которого разведка США назвала инициатором хакерских атак во время американских выборов.
По мнению Обамы, атаки будут только нарастать, если США не проявят должную бдительность. Сильное влияние таких атак, добавил президент, обусловлено тем, что многие американцы скептически относятся к привычным СМИ.
«Русские хотели вмешаться [в выборы] и им это удалось», — заявил Обама (англ.яз.).
7 января американские разведслужбы выпустили доклад, в котором обвинили Владимира Путина в попытке повлиять на президентские выборы в США. По мнению спецслужб, Москва способствовала победе республиканца Дональда Трампа, очерняя его соперника от демократов Хиллари Клинтон.
В ответ на кибератаки, в которых США подозревают Россию, Вашингтон выслал 35 российских дипломатов, а также ввел санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ.
Россия отвергает любую причастность к хакерским атакам. Президент Владимир Путин решил не отвечать на новые американские санкции.