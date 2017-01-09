Обама: я недооценил влияние дезинформации и кибератак на наше общество

Президент США Барак Обама признал, что он недооценил влияние дезинформации и хакерских атак на открытое американское общество. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

При этом Обама заметил, что, по его мнению, он трезво оценивал намерения российского президента Владимира Путина, которого разведка США назвала инициатором хакерских атак во время американских выборов.

По мнению Обамы, атаки будут только нарастать, если США не проявят должную бдительность. Сильное влияние таких атак, добавил президент, обусловлено тем, что многие американцы скептически относятся к привычным СМИ.