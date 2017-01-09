На «Зенит-Арену» выделили еще два миллиарда рублей

Фонтанка.ру
12:06, 9 января 2017
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На стадион «Зенит-Арена» из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно выделено два миллиарда рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в конце декабря комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона.

Два миллиарда рублей в рамках контракта были выплачены генподрядчику строительства «Зенит-Арены» авансом.

Дополнительные средства, пояснили в городской администрации, будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также на подготовку «Зенит-Арены» к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы планируется завершить в марте 2017 года.

Общая смета проекта, подчеркнули представители городской администрации, осталась прежней — 42 миллиарда рублей.

Вернуть дополнительно потраченные средства власти Санкт-Петербурга планируют позже, взыскав их через суд с бывшего генподрядчика строительства стадиона компании «Трансстрой».

Новую смету в 2 миллиарда утвердил 22 декабря петербургский центр госэкспертизы. 20 декабря комитет [по строительству] уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 миллиард рублей.

Фонтанка.ру
Строительство «Зенит-Арены» было начато в 2007 году. Первоначально предполагалось, что стадион обойдется в 6,7 миллиарда рублей и будет сдан в 2009 году. Проект стадиона неоднократно менялся, смета увеличивалась, а сроки сдачи объекта переносились.
В середине июля 2016 года власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» — компанией «Инжтрансстрой-Спб». Новым генеральным подрядчиком строительства стала компания «Метрострой».
«Зенит-Арена» была официально сдана в эксплуатацию 29 декабря. При этом власти Санкт-Петербурга заявили, что работы по устранению недоделок на новом стадионе продлятся до марта 2017 года включительно.

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