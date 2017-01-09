На «Зенит-Арену» выделили еще два миллиарда рублей

На стадион «Зенит-Арена» из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно выделено два миллиарда рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в конце декабря комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона.

Два миллиарда рублей в рамках контракта были выплачены генподрядчику строительства «Зенит-Арены» авансом.

Дополнительные средства, пояснили в городской администрации, будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также на подготовку «Зенит-Арены» к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года. Работы планируется завершить в марте 2017 года.

Общая смета проекта, подчеркнули представители городской администрации, осталась прежней — 42 миллиарда рублей.

Вернуть дополнительно потраченные средства власти Санкт-Петербурга планируют позже, взыскав их через суд с бывшего генподрядчика строительства стадиона компании «Трансстрой».