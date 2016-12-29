«Зенит-Арену» разрешили ввести в эксплуатацию. Срок окончания строительства сдвинули еще на месяц
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник ТАСС.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает «Интерфакс», подтвердил получение разрешение и объявил, что стадион построен. «На мой взгляд город получил уникальный объект», — добавил глава города.
Ранее ожидалось, что разрешение будет получено до конца дня 26 декабря, когда истекал намеченный срок сдачи стадиона.
При этом 29 декабря вице-губернатор города Игорь Албин заявил «Фонтанке», что все работы на «Зенит-Арене» будут закончены только к 1 мая 2017 года. Тогда завершат обустройство зон доступа и периметра безопасности.
В день окончания срока сдачи «Зенит-Арены» выяснилось, что с генподрядчиком «Метрострой» заключили дополнительный контракт на завершение строительства на 950 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что строительство продлено до 31 марта 2017 года.
Стадион на Крестовском острове строят уже 10 лет. За это время стоимость строительства выросла в шесть раз, сейчас она составляет более 42 миллиардов рублей. Во время инспекции ФИФА в октябре 2016 года стадион был признан непригодным для проведения матчей.