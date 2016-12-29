«Зенит-Арену» разрешили ввести в эксплуатацию. Срок окончания строительства сдвинули еще на месяц

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник ТАСС.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает «Интерфакс», подтвердил получение разрешение и объявил, что стадион построен. «На мой взгляд город получил уникальный объект», — добавил глава города.

Ранее ожидалось, что разрешение будет получено до конца дня 26 декабря, когда истекал намеченный срок сдачи стадиона.

При этом 29 декабря вице-губернатор города Игорь Албин заявил «Фонтанке», что все работы на «Зенит-Арене» будут закончены только к 1 мая 2017 года. Тогда завершат обустройство зон доступа и периметра безопасности.