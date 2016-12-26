Строительство стадиона «Крестовский» продлили до 31 марта

Власти Санкт-Петербурга продлили контракт на возведение футбольного стадиона на Крестовском острове до 31 марта. По информаци «Фонтанки», «Метрострой», который занимается строительством, не успел сдать работы на 4,8 миллиарда рублей при общей сумме контракта в 5,3 миллиарда.

В августе 2016 года, когда заключался контракт с «Метростроем», подрядчик обещал закончить все работы до 26 декабря.

В день истечения госконтракта пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк написала в твиттере, что строительство завершено, а документы будут подписаны в течение дня.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) December 26, 2016

Однако «Фонтанка», ознакомившись с документацией проекта, утверждает, что одновременно со сдачей нового стадиона в эксплуатацию Смольный заключил с «Метростроем» новый контракт на сумму 950 миллионов рублей на достройку объекта. В частности, по этому контракту будут установлены системы безопасности и контроля доступа.

Обновление. Екатерина Гигиняк заявила агентству «Р-Спорт», что до 31 марта было продлено «не строительство», а «сдача работ». «И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — сказала она.