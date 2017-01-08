В нападении на стамбульский клуб Reina заподозрили выходца из Узбекистана

Полиция выяснила, кто застрелил 39 человек на новогодней вечеринке в стамбульском клубе Reina. Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, в преступлении подозревают выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. Официально эту информацию еще не подтвердили.

По сведениям издания Olay, Машарипов родился в 1988 году. Он прибыл в Турцию из Сирии под видом беженца за два месяца до преступления. Другие подробности его биографии неизвестны.

В ночь на 1 января вооруженный автоматом Калашникова Абдулгадир Машарипов пришел в популярный клуб Reina на берегу Босфора и открыл огонь по посетителям. Он израсходовал шесть обойм по 30 патронов. После этого Машарипов переоделся на кухне и вышел из клуба вместе с паникующими посетителями.

Ранее турецкие СМИ называли подозреваемым уроженца Киргизии Яхъю Машрапова. Тот сам опроверг эту информацию.