Пресс-секретарь Кадырова: в посте про «пса Шведа» нет угроз журналисту Григорию Шведову

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что в посте спикера республиканского парламента Магомеда Даудова про «пса Шведа» не содержится угроз главному редактору сайта «Кавказский узел» Григорию Шведову.

Даудов в своем посте угрожает «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Запись сопровождается картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?»

«Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса Шведа, а Шведов — пес, что ли? Ну пусть консультируется со своими юристами», — сказал Альви Каримов.