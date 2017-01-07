Спикер чеченского парламента пригрозил «укоротить язык» главреду сайта «Кавказский узел»

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, известный под прозвищем Лорд, выступил с угрозами в адрес главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова.

Даудов опубликовал в инстаграме пост про «пса по кличке Швед», в котором пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Свою запись чеченский спикер сопроводил картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?»

Григорий Шведов в комментарии «Медиазоне» сказал, что считает пост Даудова угрозой не себе лично, а всем журналистам. «Это скорее такое коллективное бессознательное восприятие многими чиновниками, в целом чеченскими властями, профессиональной журналистской работы. Несмотря на то, что пост носил личный характер, эти угрозы связаны скорее с желанием запугать сообщество журналистов», — сказал главред «Кавказского узла».

Шведов сообщил, что обсуждает пост Даудова с юристами. По словам журналиста, чеченский спикер нарушил статью Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.