Террорист на грузовике врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые
В Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих. Четыре человека погибли, еще 13 получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика застрелен. Полиция считает случившееся терактом.
Как сообщает The Jerusalem Post, грузовик сбил группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость.
На грузовике были израильские номерные знаки.
UPDATE: At least three killed, with some 15 hurt when truck careens off road in #Jerusalem, hitting pedestrians https://t.co/UFvtwPtXCt pic.twitter.com/c6Xa3y7Su6— Ynetnews (@ynetnews) January 8, 2017
19 декабря 2016 года в Берлине террорист врезался на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Спустя несколько дней террорист был застрелен в Милане при проверке документов. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».
14 июля 2016 года террорист врезался в толпу людей на набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Преступника застрелили полицейские. О своей ответственности за теракт также заявило «Исламское государство».