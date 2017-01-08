Террорист на грузовике врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые

В Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих. Четыре человека погибли, еще 13 получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика застрелен. Полиция считает случившееся терактом.

Как сообщает The Jerusalem Post, грузовик сбил группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость.

На грузовике были израильские номерные знаки.