Террорист на грузовике врезался в прохожих в Иерусалиме, есть погибшие и раненые

Ynetnews
11:58, 8 января 2017
Надежный источник

В Иерусалиме грузовик съехал с дороги и врезался в прохожих. Четыре человека погибли, еще 13 получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика застрелен. Полиция считает случившееся терактом.

Как сообщает The Jerusalem Post, грузовик сбил группу молодых людей, которые вышли из автобуса. Перед столкновением водитель прибавил скорость.

На грузовике были израильские номерные знаки.

19 декабря 2016 года в Берлине террорист врезался на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Спустя несколько дней террорист был застрелен в Милане при проверке документов. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».
14 июля 2016 года террорист врезался в толпу людей на набережной в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Преступника застрелили полицейские. О своей ответственности за теракт также заявило «Исламское государство».
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