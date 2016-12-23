В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
#Berlino, Anis Amri ucciso a #Milano dalla polizia https://t.co/C7vusevIeP pic.twitter.com/GosTy4HaCq— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 23, 2016
Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.
Отмечается, что полицейские остановили мужчину для рутинной проверки документов.
Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.
В нападении на ярмарку 19 декабря в Берлине подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу.
В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.