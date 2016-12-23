В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку

Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Отмечается, что полицейские остановили мужчину для рутинной проверки документов.

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.