На юго-востоке Москвы снова зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе
В московском районе Капотня днем 5 января было зафиксировано превышение допустимого содержания сероводорода в воздухе в 1,5-4 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг».
Автоматическая станция контроля фиксировала загрязнение с часу дня до пяти часов вечера.
Ранее сообщалось, что вечером 4 января в районе Марьино (расположен по по соседству с Капотней) уровень сероводорода был превышен в 28 раз. Загрязнение также было зафиксировано автоматической станцией контроля.
В МЧС и Роспотребнадзоре заявили, что не выявили содержания вредных веществ в московском воздухе. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку.
В Капотне расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. С деятельностью завода связывали случаи повышения уровня вредных веществ в воздухе Москвы, однако окончательно ответственность предприятия установлена не была.