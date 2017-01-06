На юго-востоке Москвы снова зафиксировали превышение допустимого уровня сероводорода в воздухе

В московском районе Капотня днем 5 января было зафиксировано превышение допустимого содержания сероводорода в воздухе в 1,5-4 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Автоматическая станция контроля фиксировала загрязнение с часу дня до пяти часов вечера.