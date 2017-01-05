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Прокуратура начала проверку по факту повышенного содержания сероводорода в московском воздухе

Meduza
12:48, 5 января 2017

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку по факту фиксации повышенного содержания сероводорода в районе Марьино. В ходе проверки предполагается установить источник загрязнения воздуха.

«Интерфакс» со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг» сообщает, что уровень сероводорода вечером 4 января был превышен в Марьино в 28 раз. До нормальных значений содержание сероводорода опустилось только к часу ночи.

В МЧС агентству заявили, что никаких нарушений норм концентрации вредных веществ в московском воздухе выявлено не было.

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