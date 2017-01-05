Спецслужбы США завершили расследование о хакерских атаках России

Американские спецслужбы закончили расследование о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США, пишет ABC News со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, доклад уже в четверг, 5 января, представят президенту США Бараку Обаме. Избранного президента Дональда Трампа ознакомят с содержанием расследования в пятницу. На обоих брифингах будут присутствовать руководители ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и других спецслужб.

Трамп уже успел высказать предположение, что его брифинг отложен на пятницу из-за того, что спецслужбам нужно составить более убедительные доказательства против России. Источники ABC News в администрации США эти сведения опровергают и утверждают, что, вероятно, причиной переноса стали трудности в согласовании графика с членами команды Трампа.

Расследование спецслужб США посвящено исключительно хакерским атакам со стороны России с целью вмешаться в избирательный процесс, оно охватывает период с 2008 года, когда президентом был избран Барак Обама.