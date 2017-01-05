Биржевой курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей

Курс доллара на торгах на «Московской бирже» 5 января снизился до уровня ниже 60 рублей за один доллар США, сообщает РБК. Также значительно падает и курс евро, который на момент написания заметки составляет около 62,5 рубля.

Биржевой курс доллара не опускался ниже 60 рублей с июля 2015 года.