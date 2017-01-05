Биржевой курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей
Курс доллара на торгах на «Московской бирже» 5 января снизился до уровня ниже 60 рублей за один доллар США, сообщает РБК. Также значительно падает и курс евро, который на момент написания заметки составляет около 62,5 рубля.
Биржевой курс доллара не опускался ниже 60 рублей с июля 2015 года.
Последний раз доллар ниже 60 руб. опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 руб. за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 руб. за доллар.