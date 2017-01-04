Wikileaks пообещал 20 тысяч долларов за данные об уничтожении документов в Белом доме

Проект Wikileaks пообещал заплатить 20 тысяч долларов за сведения о попытках сотрудников администрации президента США Барака Обамы уничтожить какие-либо из документов, хранящихся в Белом доме.

Награда, говорится в опубликованном в твитере проекта сообщении, будет выплачена за информацию, позволяющую пролить свет на попытки уничтожения документов или привлечь к уголовной ответственности за такие действия кого-либо из сотрудников администрации Обамы.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo — WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2017

В другом твите Wikileaks призвал системных администраторов «не дать Белому дому вновь уничтожить историю США», скопировать информацию и прислать ее проекту.

Это сообщение в твиттере Wikileaks сопровождалось ссылкой на публикацию об исчезновении из Белого дома жесткого диска с информацией о переписке сотрудников администрации президента США Билла Клинтона.