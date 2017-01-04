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Wikileaks пообещал 20 тысяч долларов за данные об уничтожении документов в Белом доме

Wikileaks
12:17, 4 января 2017
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Проект Wikileaks пообещал заплатить 20 тысяч долларов за сведения о попытках сотрудников администрации президента США Барака Обамы уничтожить какие-либо из документов, хранящихся в Белом доме.

Награда, говорится в опубликованном в твитере проекта сообщении, будет выплачена за информацию, позволяющую пролить свет на попытки уничтожения документов или привлечь к уголовной ответственности за такие действия кого-либо из сотрудников администрации Обамы.

В другом твите Wikileaks призвал системных администраторов «не дать Белому дому вновь уничтожить историю США», скопировать информацию и прислать ее проекту.

Это сообщение в твиттере Wikileaks сопровождалось ссылкой на публикацию об исчезновении из Белого дома жесткого диска с информацией о переписке сотрудников администрации президента США Билла Клинтона.

Проект Wikileaks специализируется на публикации секретных документов, в том числе правительственных. В июле и октябре 2016 года на Wikileaks была опубликована переписка  руководства Демократической партии США, касающаяся, в числе прочего, избирательной кампании Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США.
Представители американских спецслужб заявляли, что переписку демократов могли передать Wikileaks российские хакеры. В Wikileaks эти предположения категорически отрицают.
В декабре 2016 года ЦРУ заявило, что есть все основания полагать, будто российские власти с помощью хакеров пытались помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу победить Клинтон на выборах президента США. Из-за этих обвинений США расширили санкции в отношении РФ и выслали из страны 35 российских дипломатов.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, вступит в должность 20 января 2017 года.
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