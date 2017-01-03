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SpaceX назвала причину взрыва Falcon 9 во время испытаний и назначила новый запуск

SpaceX
06:41, 3 января 2017
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Американская частная космическая компания SpaceX опубликовала результаты расследования аварии ракеты Falcon 9, которая взорвалась во время испытаний двигателя 1 сентября 2016 года. Причиной взрыва названо скопление жидкого кислорода в оболочке одного из контейнеров с гелием в баке второй ступени.

По версии инженеров компании, кислород, который является одним из компонентов топлива, попал между стенками контейнера и загорелся. Этому способствовала низкая температура гелия внутри контейнера, газ используется для выравнивания давления в топливном баке.

Для предотвращения аварий SpaceX решила повысить температуру гелия и вернуться к изначальной процедуре загрузки контейнеров, которая до этого 700 раз проходила без накладок. Что изменилось в процедуре перед запуском 1 сентября, не уточняется.

В компании также объявили, что первый с момента аварии запуск Falcon 9 состоится 8 января. Ракета доставит на орбиту аппараты для спутниковой телефонной связи Iridium NEXT.

SpaceX — Static Fire Anomaly — AMOS-6 — 01.09.2016
USLaunchReport
Взрыв на стартовой площадке на мысе Канаверал 1 сентября стал второй аварией Falcon 9 после перехода к коммерческому использованию ракеты. В результате происшествия был потерян израильский спутник AMOS-6, установленный на ракете во время испытательного запуска двигателей.
Серия ракет Falcon 9 разработана для повторного использования первой ступени. В конце 2015 года ступень после запуска впервые успешно посадили на бетонную площадку, а в апреле 2016 года — на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

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