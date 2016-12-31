Основатель компании, попавшей под американские санкции, отвергла обвинения в причастности к кибератакам

Основатель компании «Цифровое оружие и защита» (Zor Security, Esage Lab) Алиса Шевченко заявила, что никогда не сотрудничала с российским правительством, сообщает американский журнал Forbes. Компания попала под введенные 29 декабря в связи с кибератаками санкции США против РФ.

По словам Шевченко, у компании никогда не было «необходимых лицензий» для сотрудничества с правительством, а сама она предпочитает «держаться как можно дальше от всего хотя бы немного подозрительного». Она также отметила, что компания в настоящее время не функционирует.

«Несуществующая компания одинокой девушки-дауншифтера причастна к взлому выборов? Это смешно», — заявила она.

«Похоже, что кто-то пытается сделать из меня козла отпущения в кибервойне между США и Россией. Легко атаковать маленькие независимые фирмы, за которыми нет сил, которые могут нанести ответный удар», — заявила она.

По словам автора статьи, журналиста Томаса Фокс-Брюстера, в 2015 году Шевченко говорила ему, что ее компания получала от Минобороны РФ актуальные разведданные о деятельности российских хакеров и реальных сценариях кибератак для лучшей защиты клиентов. В то же время она подчеркнула, что не создает вредоносных программ для правительства.

Согласно материалу российского Forbes двухлетней давности, EsageLab получала заказы от компании «ДиалогНаука», который обслуживал контракты Минобороны и ФСО.

Анонимный источник в Москве также заявил Forbes, что компания Шевченко сотрудничала с правительством, но выразил сомнение в ее причастности к кибератакам на Демократическую партию США. Один из российских собеседников издания также усомнился, что включенные в санкционный список компании имеют отношение к взломам, пишет Forbes.