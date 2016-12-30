Тендеры на праздничную иллюминацию в Москве получила компания адвоката банка Ротенбергов

Компания «Форум», близкая к СМП-банку Аркадия и Бориса Ротенбергов, в конце 2016 года выиграла 19 тендеров общей суммой 687,7 миллиона рублей на выполнение работ по устройству праздничной иллюминации к Новому году и созданию элементов светодекоративного оформления Москвы.

«Форум» установил светоинсталляции в форме деревьев на Кузнецком мосту и Тверской улице, в форме сердец возле станции метро Новокузнецкая, а также на площадках городского фестиваля «Путешествие в Рождество».

Когда завернул за угол и на минуту показалось, что ты вообще не в России💜 #будьсобой#девочкитакиедевочки#girls#московскиесезоны#столица#москва#moscow#огоньки#моресвета#скороновыйгод#happyme#travel#красота#настроение#кузнецкиймост A photo posted by Лена Осыка (@helen_os) on Dec 28, 2016 at 7:28pm PST

❤ Moscow A photo posted by @_forgot_my_name_ on Dec 14, 2016 at 1:43pm PST

Новый год начинается🎄🎄🎄🎉🎉🎉❄️❄️❄️ A photo posted by Антон Масленков (@maslenkov_anton) on Dec 30, 2016 at 8:37am PST

Новогоднее оформление столичных улиц для «Форума» стал первым опытом в сфере госзакупок. Ранее компания занималась алкогольным бизнесом, в том числе кредитовала одного из крупнейших владельцев ликероводочных заводов России — государственный холдинг «Росспиртпром», и участвовала в судебных разбирательствах с надзорным органом «Росалкогольрегулирование».

По данным ЕГРЮЛ, владелец и гендиректор «Форума» — адвокат Ольга Керецман, которая обычно представляет интересы банка «Северный морской путь» (СМП-банк) в судах. Источник «Медузы» в мэрии Москвы рассказал, что слышал о связи «Форума» с СМП-банком. Основными акционерами СМП-банка являются Борис Ротенберг и его брат Аркадий Ротенберг. Представители структур Ротенбергов входят в советы директоров большинства ликеро-водочных заводов «Росспиртпрома», а финансовые потоки госкомпании проходят через СМП-банк.

Офис «Форума» располагается по соседству с центральным офисом СМП-банка, а несколько бывших директоров «Форума» продолжают работать в компаниях, связанных с братьями Ротенбергами. Счет компания также открыла в СМП-банке.

Мобильный телефон, указанный при регистрации «Форума», отключен. Сотрудники пресс-службы СМП-банка находятся на каникулах, сообщили в колл-центре банка.