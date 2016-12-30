Игорю Трунову вернут статус адвоката
Лефортовский суд Москвы отменил решение о лишении Игоря Трунова статуса адвоката. Соответствующее решение было принято при рассмотрении жалобы Трунова на действия Адвокатской палаты Московской области.
«Суд постановил жалобу Трунова удовлетворить», — огласил решение судья.
Адвокатская палата Московской области приняла решение о лишении Игоря Трунова адвокатского статуса 21 сентября 2016 года в связи с нарушением норм профессиональной этики. Поводом для лишения стали высказывания Трунова о коррупции в адвокатском корпусе.
Трунов считал лишение статуса незаконным и сразу же обжаловал его.
Игорь Трунов в первую очередь известен как представитель интересов групп потерпевших по резонансным делам, в том числе о теракте в театральном центре на Дубровке и крушении самолета с хоккеистами ярославского «Локомотива».
В конце ноября Игорь Трунов был задержан вместе с французским музыкантом Дидье Маруани по жалобе певца Филиппа Киркорова, которого француз заподозрил в плагиате своей композиции. Представители Киркорова считали, что Трунов и Маруани вымогают деньги. Впоследствии полиция не стала заводить дело по жалобе Киркорова за отсутствием состава преступления.