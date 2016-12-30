Игорю Трунову вернут статус адвоката

Лефортовский суд Москвы отменил решение о лишении Игоря Трунова статуса адвоката. Соответствующее решение было принято при рассмотрении жалобы Трунова на действия Адвокатской палаты Московской области.

Адвокатская палата Московской области приняла решение о лишении Игоря Трунова адвокатского статуса 21 сентября 2016 года в связи с нарушением норм профессиональной этики. Поводом для лишения стали высказывания Трунова о коррупции в адвокатском корпусе.

Трунов считал лишение статуса незаконным и сразу же обжаловал его.

Игорь Трунов в первую очередь известен как представитель интересов групп потерпевших по резонансным делам, в том числе о теракте в театральном центре на Дубровке и крушении самолета с хоккеистами ярославского «Локомотива».