Две трети россиян заявили, что ничего не знают о происходящем в тюрьмах

Подавляющее большинство россиян — 68 процентов — ничего не знают об условиях содержания и порядках в тюрьмах, колониях и других местах заключения. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в форме личных интервью.

Осведомленность россиян о положении дел в тюрьмах радикально сократилась за последние 20 лет. В 1997 году ответ «Ничего не знаю об этом» дали только 18 процентов опрошенных, а большинство (59 процентов) заявляли, что получают информацию о тюрьмах из газет, радио- и телепередач.

Из тех, кто осведомлен о происходящем в тюрьмах, больше половины (55 процентов) оценивают условия содержания как плохие. Хорошими их назвали 22 процента опрошенных.

При этом каждый третий из всех опрошенных (34 процента) считает, что жесткие условия содержания необходимы для наказания преступников. В 2012 году такой ответ дали только 25 процентов опрошенных.