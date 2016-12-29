Путин подписал закон о порядке применения силы к заключенным

Закон обязывает сотрудников ФСИН безотлагательно вызывать врача к осужденным после применения силы, а во время применения силы по возможности использовать носимые видеорегистраторы.

Законопроект о порядке применения силы к заключенным был внесен в Госдуму в мае 2015 и получил от правозащитников название «закон садистов» — в нем содержалась норма, позволяющая применять дубинки и электрошокеры за любое нарушение режима. В ходе рассмотрения в Госдуме эта норма была убрана из законопроекта.