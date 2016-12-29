ВТБ продал футбольное «Динамо» за рубль

Банк ВТБ продал 75 процентов акций московского футбольного клуба «Динамо» за символическую сумму в один рубль. Покупателем стало Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Участники экстренного заседания общества единогласно решили принять предложение о сделке, с которым выступил банк.

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу общества, что сделка заключена с условием подписания договора о спонсорстве. Согласно этому договору, ВТБ будет спонсировать спортивные клубы «Динамо» и само общество.