ВТБ продал футбольное «Динамо» за рубль
Банк ВТБ продал 75 процентов акций московского футбольного клуба «Динамо» за символическую сумму в один рубль. Покупателем стало Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Участники экстренного заседания общества единогласно решили принять предложение о сделке, с которым выступил банк.
ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу общества, что сделка заключена с условием подписания договора о спонсорстве. Согласно этому договору, ВТБ будет спонсировать спортивные клубы «Динамо» и само общество.
ВТБ стал владельцем московского «Динамо» в 2009 году.
Глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский 22 декабря сообщил, что клуб накопил долги в размере 806 миллионов рублей. Бюджет клуба планируется сократить на 60 процентов.
По итогам сезона 2015–2016 годов московское «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола. Сейчас клуб играет в ФНЛ, занимая первое место в турнирной таблице.