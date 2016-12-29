Рогозин вручил паспорт специалисту по навигации из донецкого института, перешедшего под контроль ДНР

Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его жене Людмиле, которые после начала конфликта в Донбассе работали сначала в ДНР, а потом в российском оборонном комплексе.

Рогозин отметил, что Гашененко является специалистом по прикладной телеметрической механике, на серпуховском заводе «Металлист» он возглавил «самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях».

Ранее издание «Глазей» сообщало, что российский президент Владимир Путин разрешил семье Гашененко получить гражданство в упрощенном порядке. При этом Гашененко не упомянут в указах о прямом предоставлении гражданства, подписанных в 2016 году.