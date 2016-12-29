Минобороны РФ назвало присоединившиеся к перемирию сирийские группировки

Минобороны РФ назвало семь группировок сирийских повстанцев, присоединившихся к объявленному 29 декабря режиму прекращения огня.

Это «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Аль-Джабхат аш-Шамия».

Общая численность боевиков, согласно пресс-релизу — около 51,5 тысячи человек.

Перечисленные группировки в Минобороны назвали принадлежащими к «умеренной оппозиции». По сообщению ведомства, они контролируют «значительные территории в северной и центральной части Сирии».

Ранее командование армии правительства Сирии заявило, что режим прекращения огня не распространяется на «террористические организации „Фронт ан-Нусра“ (нынешнее название „Фатх аш-Шам“. — „Медуза“) и „Исламское государство“, а также аффилированные с ними группы».

Представитель одной из повстанческих группировок в свою очередь заявил Reuters, что из перемирия исключены лишь территории, подконтрольные ИГ.

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