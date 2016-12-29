Россия сократит военное присутствие в Сирии

Ранее Путин объявил , что стороны в сирийской гражданской войне подписали договор о прекращении огня и согласились начать мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением министерства обороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. Официальной целью кампании была борьба с боевиками «Исламского государства», однако российские вооруженные обвиняли в участии в гражданской войне на стороне президента Башара Асада. В операциях в Сирии участвовали войска специальных назначений и военно-космические силы РФ.

В марте 2016 года было объявлено о начале вывода российских войск из Сирии.