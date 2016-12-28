В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже картин Левитана

В Московской области задержаны два человека, которых подозревают в краже пяти картин Исаака Левитана и ограблении банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные — жители Нижнего Новгорода. Они скрывались в загородном доме в Подмосковье. В этом доме нашли одну из украденных картин Левитана, остальные четыре были обнаружены в ходе дальнейших обысков в Нижнем Новгороде.