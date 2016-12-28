В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже картин Левитана
В Московской области задержаны два человека, которых подозревают в краже пяти картин Исаака Левитана и ограблении банка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные — жители Нижнего Новгорода. Они скрывались в загородном доме в Подмосковье. В этом доме нашли одну из украденных картин Левитана, остальные четыре были обнаружены в ходе дальнейших обысков в Нижнем Новгороде.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключила Волк.
Картины Исаака Левитана были похищены в августе 2014 года из музея в Плесе. Преступники забрали пять работ художника — «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы». В МВД сообщили, что их общая стоимость составляет около 77 миллионов рублей.
В мае 2016 года подозреваемые в краже картин ограбили банк в Нижнем Новгороде, похитив более пяти миллионов рублей. В ноябре преступники напали на инкассаторов и полицейских на автотрассе в Нижегородской области.