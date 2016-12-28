Обвиняемый в убийстве признал вину и был оправдан. Верховный суд отменил приговор

Верховный суд России отменил приговор по делу об убийстве, один из фигурантов которого признал себя виновным, но, тем не менее, был оправдан присяжными.

Убийство было совершено в Петербурге в декабре 2014 года. По делу проходят два человека — Алан Габараев и Мендик Кокоев. Следствие утверждает, что Габараев, чтобы получить в наследство недвижимость своей родственницы, предложил Кокоеву за два миллиона рублей убить ее.

В материалах дела говорится, что Кокоев приобрел во Владикавказе пистолет Макарова, приехал в Петербург и застрелил женщину. На допросе он рассказал, куда выбросил пистолет. Баллистическая экспертиза подтвердила, что жертва была убита именно из этого оружия.

Как сообщает «Росбалт», в суде Кокоев подтвердил свои показания и признал себя виновным в убийстве. Однако коллегия присяжных пришла к выводу, что его вина не доказана. При этом присяжные сочли доказанным тот факт, что Кокоев произвел три выстрела в квартире жертвы.

Адвокат Кокоева назвал вердикт абсурдным. «Конечно, может, это и хорошо, но мы хотели чистого результата, чтобы был вынесен приговор и к нему проявили снисхождение, поскольку он признавал вину. А теперь получается, что он вроде и стрелял три раза, но не убил», — сказал защитник.

Кокоев был осужден только по статье о незаконном хранении оружия — его приговорили к двум годам колонии-поселения. Габараева присяжные полностью оправдали.