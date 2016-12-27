Умерла актриса Кэрри Фишер
18:01, 27 декабря 2016
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Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», умерла 27 декабря. Ей было 60 лет.
О смерти актрисы сообщили ее родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.
Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 27, 2016
Iconic Star Wars actress Carrie Fisher dies at 60 https://t.co/N6gM9k2FfU pic.twitter.com/jEjJNeNTDo— People Magazine (@people) December 27, 2016
Кэрри Фишер прославилась благодаря роли в первом фильме из киноэпопеи «Звездные войны» (1977), в котором она сыграла принцессу Лею Органу. На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах из серии «Звездные войны», в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).
В 1990-е и 2000-е Фишер работала в Голливуде «сценарным доктором», то есть занималась доработкой сценариев. Среди фильмов, в работе над которыми она поучаствовала в этом качестве, были I—III эпизоды «Звездных войн», «Смертельное оружие 3», «Певец на свадьбе», «Мистер и миссис Смит».
Фишер написала несколько художественных и автобиографических книг. Последняя — The Princess Diarist — вышла в 2016 году.