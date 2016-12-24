Актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ

Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», перенесла сердечный приступ и госпитализирована.

Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. По данным таблоида TMZ, актриса перенесла сердечный приступ за несколько минут до приземления в Лос-Анджелесе.

Брат актрисы Тодд Фишер сказал Variety: «Она в реанимации и все молятся за нее. Ничего нового от врачей, ничего нового совсем… Нет ни хороших, ни плохих новостей».