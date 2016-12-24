Актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ
Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», перенесла сердечный приступ и госпитализирована.
Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. По данным таблоида TMZ, актриса перенесла сердечный приступ за несколько минут до приземления в Лос-Анджелесе.
Брат актрисы Тодд Фишер сказал Variety: «Она в реанимации и все молятся за нее. Ничего нового от врачей, ничего нового совсем… Нет ни хороших, ни плохих новостей».
60-летняя Кэрри Фишер в настоящее время находится в туре в поддержку книги The Princess Diarist, в которой она рассказывает о своей жизни и съемках в «Звездных войнах».
Фишер играла принцессу Лею в IV, V, VI и VII эпизодах «Звездных войн». Также она появляется в фильме «Изгой-один», но ее играет дублер, а лицо сделано похожим на молодую Фишер в роли принцессы Леи с помощью компьютерных технологий.