Новым послом РФ в Турции решили назначить отвергнутого Киевом кандидата на должность посла на Украине

Дождь
22:20, 26 декабря 2016
Требует подтверждения

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на должность нового российского посла в Турции, сообщает «Дождь». Чиновник был кандидатом на должность посла на Украине, однако Киев отверг его кандидатуру. 

О том, что Бабич станет послом РФ в Турции, телеканалу рассказали два источника, близких к администрации президента РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Дождю», что «первый раз слышит» об этом.

По словам источника «Дождя», назначение Бабича послом в Турции может свидетельствовать о повышении роли посланника в этой стране.

Бабич работал на важных должностях во многих регионах: был зампредом правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. Кроме этого он в течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.

Дождь
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в художественной галерее в Анкаре. Убийца, 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, в момент преступления выкрикивал исламистские лозунги и упомянул сирийский город Алеппо, в штурме которого Россия помогала правительственным войскам.
Полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич был предложен на должность посла РФ на Украине летом 2016 года после увольнения Михаила Зурабова. Киев отверг его кандидатуру, заявив, что вопрос о назначении посла «снят с повестки дня».
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