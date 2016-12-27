Новым послом РФ в Турции решили назначить отвергнутого Киевом кандидата на должность посла на Украине

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на должность нового российского посла в Турции, сообщает «Дождь». Чиновник был кандидатом на должность посла на Украине, однако Киев отверг его кандидатуру.

О том, что Бабич станет послом РФ в Турции, телеканалу рассказали два источника, близких к администрации президента РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Дождю», что «первый раз слышит» об этом.

По словам источника «Дождя», назначение Бабича послом в Турции может свидетельствовать о повышении роли посланника в этой стране.