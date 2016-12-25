Военный Ту-154 с артистами ансамбля Александрова на борту упал в Черном море

Участники поисково-спасательной операции обнаружили в Черном море вблизи побережья предполагаемое место падения самолета Ту-154 Минобороны РФ, на котором летели в Сирию артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», — заявил источник.

Источник ТАСС сообщает, что в полутора километрах от берега найдены обломки шасси Ту-154.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что самолет, по предварительным данным, «совершал маневр над Черным морем и упал», передает «Интерфакс».

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник, что самолет мог упасть в горах.